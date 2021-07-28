Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде-2020
Российские спортсмены завоевали 19-ю медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Мужская сборная по плаванию взяла серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
В составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.
В тройку призеров также вошли сборные Великобритании (золото) и Австралии (бронза). Наши пловцы отстали от победителей на 3,23 секунды.
Накануне Евгений Рылов впервые за четверть века завоевал для России золотую олимпийскую медаль в плавании, победив на дистанции 100 метров на спине. Серебро на «коронной для американцев» дистанции также досталось россиянину Клименту Колесникову.
Российская команда сохраняет четвертое место в медальном зачете Олимпиады. На ее счету 19 медалей, в том числе 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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