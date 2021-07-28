Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде-2020

В тройку призеров также вошли сборные Великобритании (золото) и Австралии (бронза). Наши пловцы отстали от победителей на 3,23 секунды.

Накануне Евгений Рылов впервые за четверть века завоевал для России золотую олимпийскую медаль в плавании, победив на дистанции 100 метров на спине. Серебро на «коронной для американцев» дистанции также досталось россиянину Клименту Колесникову.

Российская команда сохраняет четвертое место в медальном зачете Олимпиады. На ее счету 19 медалей, в том числе 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

