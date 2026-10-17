Трамп заявил, что его волнует только завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что его беспокоит только завершение конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Как отметил глава Белого дома, он хочет, чтобы противостояние закончилось.

«Это все, что меня волнует», — указал Трамп.

По словам американского президента, он продолжает взаимодействовать с обеими противоборствующими сторонами для урегулирования. Трамп уверен, что участники конфликта тоже заинтересованы в его завершении.

Ранее лидер США заявил, что ситуация на Украине будет урегулирована без участия украинского президента Владимира Зеленского.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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