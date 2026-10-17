Трамп заявил, что его волнует только завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп признался, что его беспокоит только завершение конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил глава Белого дома, он хочет, чтобы противостояние закончилось.
«Это все, что меня волнует», — указал Трамп.
По словам американского президента, он продолжает взаимодействовать с обеими противоборствующими сторонами для урегулирования. Трамп уверен, что участники конфликта тоже заинтересованы в его завершении.
Ранее лидер США заявил, что ситуация на Украине будет урегулирована без участия украинского президента Владимира Зеленского.
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