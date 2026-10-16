Макрон пожаловался на раскол с США из-за дизельной сделки с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал негативным сигналом договоренность России и США о поставках дизельного топлива. По его словам, это элемент раскола и сомнений, который вызовет недоверие. Об этом пишет РИА Новости.

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Глава Пятой республики подчеркнул, что будет пытаться переубедить американского коллегу и работать над мерами для снижения цен на топливо.

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках отечественного дизельного топлива на мировой рынок.

Недавно Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал новые инициативы между двумя странами после недавней сделки.

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ФОТО: ТАСС/EPA
ТЕГИ:Эммануэль МакронФранцияСШАРоссия

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