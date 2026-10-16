Глава Пятой республики подчеркнул, что будет пытаться переубедить американского коллегу и работать над мерами для снижения цен на топливо.



Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках отечественного дизельного топлива на мировой рынок.



Недавно Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал новые инициативы между двумя странами после недавней сделки.

