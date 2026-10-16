Макрон пожаловался на раскол с США из-за дизельной сделки с РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал негативным сигналом договоренность России и США о поставках дизельного топлива. По его словам, это элемент раскола и сомнений, который вызовет недоверие. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Пятой республики подчеркнул, что будет пытаться переубедить американского коллегу и работать над мерами для снижения цен на топливо.
Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках отечественного дизельного топлива на мировой рынок.
Недавно Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал новые инициативы между двумя странами после недавней сделки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
- СМИ: Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году
- Макрон пожаловался на раскол с США из-за дизельной сделки с РФ
- Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Закарию спустя 5 дней после назначения
- Депутат назвал способ защитить квартиру от продажи мошенниками
- Эксперт Щербаченко рассказал об опасности подозрительных чатов в мессенджерах
- Герасимов: Армия РФ существенно снизила возможности украинской промышленности
- «Дело не в голосе и не в октавах»: Лолита раскрыла, в чем феномен Мадонны
- Россиянам объяснили, чем опасна тренировка после бессонной ночи
- Лолита призналась, что мечтала стать актрисой театра