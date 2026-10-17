СМИ: Военнослужащие «коалиции желающих» отработают возможную переброску на Украину

Примерно 1,5 тысячи военнослужащих из государств «коалиции желающих» примут участие в учениях по подготовке к возможному размещению контингента на Украине. Об этом сообщает Times.

Франция заявила о готовности направить военный контингент на Украину в 2026 году

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем анонсировал учения коалиции для подготовки контингента к размещению на украинской территории. Военнослужащих якобы планируют перебросить после возможного заключения соглашения о прекращении огня.

Издание отмечает, что в ноябре сотни британских военных отправятся в Польшу для тренировки развертывания на Украине.

«Военнослужащие из нескольких стран, включая Францию и Германию, будут имитировать движение войск и материально-технических грузов», - указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение на Украине воинских контингентов стран НАТО неприемлемо для Москвы.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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