Три золота в копилку. Россияне добились новых успехов на Олимпиаде

Но смогли наши девушки, одолели американок. У них, к слову, главная звезда – Симона Байлз, подошла к Играм в безобразной форме. Сначала в прыжке – первом виде - Симона допустила грубую ошибку на приземлении и получила всего 13,7 — худшую оценку среди всех участниц. А затем и вовсе отказалась выступать. Кстати, на каверзный вопрос россиянкам, а что было бы, если бы Байлз продолжила, те тактично напомнили, что сослагательное наклонение не любят и не признают:

«В первую очередь нас не должно было это отвлекать, мы концентрировались больше на своих программах, потому что мы изначально настраивались на то, что нужно сделать всё по максимуму».

Позже стало известно, что четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз покинула гимнастический зал из-за травмы ноги. А когда стало понятно, кто выиграл золото, американская спортсменка первой подошла к российским гимнасткам, чтобы поздравить их с успехом.

Тхэквондист Владислав Ларин, выступающий в весовой категории свыше 80 кг, победил в финале Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9 и завоевал золото Олимпийских игр.

«Когда оставалась минута, и я вёл два балла, я чётко понимал, что буду делать. Можно наверное сказать, что я был более готов к тому, чтобы выиграть, нежели мой оппонент. Я понимаю, что люди, выходящие на Олимпийские игры, будут готовиться в первую очередь к первому номеру. Для меня это дополнительная мотивация работать усерднее на тренировках и отдавать себя полностью на ковре», - рассказал Владислав Ларин.

Тхэквандо присутствует в олимпийской программе два десятка лет, с Сиднея-2000, но за это время наши спортсмены ни разу не выигрывали золото. А теперь – сразу два (накануне российский тхэквондист Максим Храмцов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 80 кг), вдобавок к серебру Татьяны Мининой и бронзе Михаила Артамонова, завоеванных в первые дни токийской Олимпиады.