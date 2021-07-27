Три золота в копилку. Россияне добились новых успехов на Олимпиаде
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова подводит итоги четвёртого соревновательного дня игр в Токио с места событий.
Как же приятно завершать это день – четвертый официальный соревновательный – такими новостями! Команда ОКР выиграла ещё две золота.
Вслед за нашими мужчинами, которые стала накануне первыми в командном многоборье в спортивной гимнастике, такой же победы добилась и наша женская команда. Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова одержали долгожданную, первую победу в этом виде в российской истории! Еще вчера эти имена знали, в основном, специалисты, теперь их выучит вся страна. Нашу команду-то и женской назвать - прибавить возраста, она скорее – девичья, ведь самой старшей из команды Ангелине Мельниковой 21 год. Остальным 16-17. Виктория Листунова вообще самая молодая из всей команды, представляющей нашу страну на Играх в Токио.
Но смогли наши девушки, одолели американок. У них, к слову, главная звезда – Симона Байлз, подошла к Играм в безобразной форме. Сначала в прыжке – первом виде - Симона допустила грубую ошибку на приземлении и получила всего 13,7 — худшую оценку среди всех участниц. А затем и вовсе отказалась выступать. Кстати, на каверзный вопрос россиянкам, а что было бы, если бы Байлз продолжила, те тактично напомнили, что сослагательное наклонение не любят и не признают:
«В первую очередь нас не должно было это отвлекать, мы концентрировались больше на своих программах, потому что мы изначально настраивались на то, что нужно сделать всё по максимуму».
Позже стало известно, что четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз покинула гимнастический зал из-за травмы ноги. А когда стало понятно, кто выиграл золото, американская спортсменка первой подошла к российским гимнасткам, чтобы поздравить их с успехом.
Тхэквондист Владислав Ларин, выступающий в весовой категории свыше 80 кг, победил в финале Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9 и завоевал золото Олимпийских игр.
«Когда оставалась минута, и я вёл два балла, я чётко понимал, что буду делать. Можно наверное сказать, что я был более готов к тому, чтобы выиграть, нежели мой оппонент. Я понимаю, что люди, выходящие на Олимпийские игры, будут готовиться в первую очередь к первому номеру. Для меня это дополнительная мотивация работать усерднее на тренировках и отдавать себя полностью на ковре», - рассказал Владислав Ларин.
Тхэквандо присутствует в олимпийской программе два десятка лет, с Сиднея-2000, но за это время наши спортсмены ни разу не выигрывали золото. А теперь – сразу два (накануне российский тхэквондист Максим Храмцов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 80 кг), вдобавок к серебру Татьяны Мининой и бронзе Михаила Артамонова, завоеванных в первые дни токийской Олимпиады.
Ещё одно знаковое событие для отечественного спорта произошло сегодня в плавании у мужчин. Впервые с 1996 года у России появился олимпийский чемпион в этом виде. Причем праздник получился двойным - на дистанции 100 м на спине наши пловцы показали два лучших времени: золото завоевал Евгений Рылов, серебро - Климент Колесников.
Долго запрягают, но быстро едут… Это про мужскую сборную по баскетболу 3x3. В четвертьфинале против Нидерландов команда одержала победу - 21:19 и вышла в полуфинал. 28 июля сыграем с сербами, которым на групповом этапе проиграли.
По итогам четвертого соревновательного дня сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр — 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.
За Олимпиадой в Токио с места событий следит специальный корреспондент НСН Наталья Шатова. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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