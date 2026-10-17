Власти Сербии не намерены вводить визы для россиян

Сербия не будет вводить визовый режим для граждан России. Об этом заявил государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций республики Перко Матович.

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По его словам, «истории» о возможных ограничениях опубликовали те, «кто работает против нашего альянса».

«Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», - подчеркнул Матович в беседе с ТАСС.

Ранее вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что республика сохранит курс сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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