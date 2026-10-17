Власти Сербии не намерены вводить визы для россиян
Сербия не будет вводить визовый режим для граждан России. Об этом заявил государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций республики Перко Матович.
По его словам, «истории» о возможных ограничениях опубликовали те, «кто работает против нашего альянса».
«Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», - подчеркнул Матович в беседе с ТАСС.
Ранее вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что республика сохранит курс сотрудничества с Россией после парламентских выборов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Власти Сербии не намерены вводить визы для россиян
- В Госдуме призвали увеличить детский прожиточный минимум
- Трамп заявил, что его волнует только завершение конфликта на Украине
- Россиянам посоветовали воздержаться от посещения Саудовской Аравии
- Новак рассказал, когда Россия нарастит поставки дизеля
- В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
- СМИ: Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году
- Макрон пожаловался на раскол с США из-за дизельной сделки с РФ
- Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Закарию спустя 5 дней после назначения
- Депутат назвал способ защитить квартиру от продажи мошенниками