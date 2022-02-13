Определен соперник сборной России в турнире по хоккею
13 февраля 202219:00
Мужская сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале с победителем пары Дания-Латвия на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Игра с российской командой состоится 16 февраля.
Ранее сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде в Пекине с победы с минимальным счётом над командой Швейцарии. Единственную шайбу в самой концовке первого периода забросил Антон Слепышев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru