Определен соперник сборной России в турнире по хоккею

Мужская сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале с победителем пары Дания-Латвия на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Игра с российской командой состоится 16 февраля.

Ранее сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде в Пекине с победы с минимальным счётом над командой Швейцарии. Единственную шайбу в самой концовке первого периода забросил Антон Слепышев.

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ФОТО: РИА Новости / Крис Бэрри
ТЕГИ:РоссияОлимпиадаХоккей
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