Определен соперник сборной России в турнире по хоккею

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзовую медаль в забеге на 500 метров на Олимпиаде в Пекине Зеленский: Украина призывает ЕС незамедлительно ввести превентивные антироссийские санкции Белый дом: в США составляют списки российских экономических элит для применения к ним санкций Штайнмайер переизбран на второй срок на посту президента ФРГ Путин поздравил с днем рождения тренера Тарасову