Количество компаний с китайским капиталом в России выросло в 2,5 раза по итогам 2024 года, заявил глава Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

По его словам, значительная часть подобных компаний в России задействована в промышленном секторе, который стал приоритетным по сравнению с торговым. Сотрудники таких предприятий производят в России, например, автомобили, комплектующие к ним, а также другие промышленные товары.