Количество компаний с китайским капиталом в России выросло в 2,5 раза
Количество компаний с китайским капиталом в России выросло в 2,5 раза по итогам 2024 года, заявил глава Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
По его словам, значительная часть подобных компаний в России задействована в промышленном секторе, который стал приоритетным по сравнению с торговым. Сотрудники таких предприятий производят в России, например, автомобили, комплектующие к ним, а также другие промышленные товары.
Отмечается, что рост показателя происходит с 2022 года, ему прогнозируют дальнейший рост.
31 марта компания «Газпром капитал» закончила процедуру размещения выпуска годовых облигаций серии БО-001Р-11 объемом 1,5 миллиарда юаней. Данные появились на ленте раскрытия информации. Это первая эмиссия газового концерна в китайской валюте.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ставка ежемесячных купонов до погашения определена на уровне 9% годовых. Номинал одной облигации равен ста тысячам юаней. Поручителем по бондам выступил сам «Газпром». Выпуск зарегистрирован Московской биржей 25 марта. Облигации в юанях включены в третий уровень списка ценных бумаг, которые допущены к торгам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru