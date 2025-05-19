В Петербурге два человека погибли в ДТП с мотоциклом и автомобилем полиции
Мотоцикл врезался в патрульный автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в городском управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, авария произошла 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы.
«В результате дорожно-транспортного происшествия его [патрульного автомобиля] пассажир и водитель мотоцикла скончались», - отметили в СК.
Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. После ЧП будут проведены судебные экспертизы.
Ранее в городе Кстово столкнулись служебный автомобиль полиции и легковушка, погиб один человек, трое пострадали, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru