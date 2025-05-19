Австралия отправила на Украину списанные танки Abrams
Списанные танки M1A1 Abrams, обещанные Украине правительством Австралии, отправлены Киеву. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.
По словам политика, техника находится в пути. Альбанезе пообещал продолжить военную поддержку Киева.
«Мы также готовы рассмотреть любое предложение "коалиции желающих" о направлении миротворческого контингента на Украину после того, как там будет установлен мир», - указал премьер.
Также Альбанезе напомнил, что Австралия ввела более 1,4 тысячи санкций в отношении граждан и организаций из России и изучает возможности для продолжения давления на Москву.
Ранее Австралия планировала направить Украине 49 списанных американских танков Abrams, однако Канберра испытывала сложности с отправкой техники из-за отсутствия формального разрешения от США, пишет 360.ru.
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