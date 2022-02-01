Назван срок завершения испытания российской назальной вакцины от COVID-19
Испытания назального препарата от коронавируса закончатся в течение 2-2,5 месяцев, сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, если все пройдет хорошо, Минздрав его зарегистрирует. Отмечается, что в рамках испытаний новой вакциной уже привились несколько десятков человек. Как отметил ученый, не исключено, что благодаря назальной вакцине интервал для ревакцинации удастся увеличить.
Ранее Гинцбург заявлял, что назальная вакцина сможет защитить людей от штамма коронавируса «омикрон». Препарат сможет защитить как от тяжелого течения заболевания, так и непосредственно от заражения.
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