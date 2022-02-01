Назван срок завершения испытания российской назальной вакцины от COVID-19

По его словам, если все пройдет хорошо, Минздрав его зарегистрирует. Отмечается, что в рамках испытаний новой вакциной уже привились несколько десятков человек. Как отметил ученый, не исключено, что благодаря назальной вакцине интервал для ревакцинации удастся увеличить.

Ранее Гинцбург заявлял, что назальная вакцина сможет защитить людей от штамма коронавируса «омикрон». Препарат сможет защитить как от тяжелого течения заболевания, так и непосредственно от заражения.

