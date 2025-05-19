Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток
Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток, сообщает ТАСС.
Пособия будут увеличены для студенток очной формы обучения в вузах, колледжах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования.
Сейчас пособие рассчитывается исходя из размера стипендии (в среднем 2–5 тысячи рублей) за 140 дней отпуска по беременности, что составляет 9,3–23,3 тысячи рублей. Теперь предлагается рассчитывать сумму выплат, исходя из прожиточного минимума в регионах (в среднем – более 19 тысяч). Таким образом, пособие составит чуть более 90 тысяч рублей.
В январе президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы до величины регионального прожиточного минимума.
Также депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности.
В России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы, рассказал президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в РФ
- В Магнитогорске гимнастка погибла при выполнении трюка в цирке
- В Москве пройдет музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Австралия отправила на Украину списанные танки Abrams
- Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток
- В думе Находки объяснили усталостью поведение главы гордумы во время выступления
- Количество компаний с китайским капиталом в России выросло в 2,5 раза
- В Петербурге два человека погибли в ДТП с мотоциклом и автомобилем полиции
- СМИ: Стубб хотел доказать Трампу, что Россия — не великая держава
- Финансист Бархота предрек ослабление рубля до 85-95 за доллар летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru