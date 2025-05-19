Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток

Сейчас пособие рассчитывается исходя из размера стипендии (в среднем 2–5 тысячи рублей) за 140 дней отпуска по беременности, что составляет 9,3–23,3 тысячи рублей. Теперь предлагается рассчитывать сумму выплат, исходя из прожиточного минимума в регионах (в среднем – более 19 тысяч). Таким образом, пособие составит чуть более 90 тысяч рублей.

В январе президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы до величины регионального прожиточного минимума.

Также депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности.

В России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы, рассказал президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров «Радиоточке НСН».

