Финансист Бархота предрек ослабление рубля до 85-95 за доллар летом
Летом неизбежно произойдет ослабление рубля до 85-95 за доллар, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, передает «Прайм».
По его словам, рубль крепче 85 за доллар способен стремительно усугублять дефицит государственного бюджета РФ, что недопустимо в нынешних реалиях. В связи с этим аналитик уверен, что государство будет использовать рычаги давления на валюту вне зависимости от ряда экономических факторов.
Бизнесмен Олег Дерипаска ранее спрогнозировал курс доллара в 115-125 рублей при падении котировок нефти Brent до $45 за баррель. Сейчас курс доллара держится на уровне 81-82 рублей. Пока Brent подешевела до $60 на фоне решения восьми стран ОПЕК+ поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.
Если цены на нефть из-за торговой войны США и Китая упадут до $45 за баррель, России будет выгоден курс доллара в 125 рублей для пополнения бюджета, но пока ЦБ занимает выжидательную позицию, рассказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Австралия отправила на Украину списанные танки Abrams
- Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток
- Количество компаний с китайским капиталом в России выросло в 2,5 раза
- В Петербурге два человека погибли в ДТП с мотоциклом и автомобилем полиции
- СМИ: Стубб хотел доказать Трампу, что Россия — не великая держава
- Финансист Бархота предрек ослабление рубля до 85-95 за доллар летом
- Мошенники стали использовать судебные заседания для обмана граждан
- Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
- Над территорией России сбили 35 украинских БПЛА
- Депутат Бессараб: С августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru