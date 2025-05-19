Финансист Бархота предрек ослабление рубля до 85-95 за доллар летом

Летом неизбежно произойдет ослабление рубля до 85-95 за доллар, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, передает «Прайм».

По его словам, рубль крепче 85 за доллар способен стремительно усугублять дефицит государственного бюджета РФ, что недопустимо в нынешних реалиях. В связи с этим аналитик уверен, что государство будет использовать рычаги давления на валюту вне зависимости от ряда экономических факторов.

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Бизнесмен Олег Дерипаска ранее спрогнозировал курс доллара в 115-125 рублей при падении котировок нефти Brent до $45 за баррель. Сейчас курс доллара держится на уровне 81-82 рублей. Пока Brent подешевела до $60 на фоне решения восьми стран ОПЕК+ поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.

Если цены на нефть из-за торговой войны США и Китая упадут до $45 за баррель, России будет выгоден курс доллара в 125 рублей для пополнения бюджета, но пока ЦБ занимает выжидательную позицию, рассказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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