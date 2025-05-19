В Москве пройдет музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»

Фестиваль станет настоящим семейным праздником: взрослых ждёт живая музыка и развлечения, а детей – надувные батуты, яркий аквагрим и много веселья. Площадка находится в черте города Москвы, а приехать на концерт можно в удобное время – каждый день фестиваля рок-звёзды будут радовать зрителей живым исполнением.

На фестивале зажгут любимые ведущие «НАШЕго Радио», у которых всегда наготове весёлые шутки и новости из мира музыки.

«Мы очень скучали по большим концертам и рады, что они возвращаются в нашу жизнь. Как всегда, будет незабываемо музыкально и душевно, и мы очень рады, что наши звёзды горят идеей фестиваля также сильно, как и мы. Ждём всех на нашем празднике», – рассказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» жители смогут не только насладиться прекрасным звуком и открыть для себя музыкальные новинки, но и получить позитивные эмоции, провести время с самыми близкими людьми или найти новые знакомства.