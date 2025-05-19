В Москве пройдет музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»
В кинопарке «Москино» 26-27 июля пройдет традиционный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». Любимые музыканты и артисты мощно раскачают музыкальную площадку.
26-27 июля в кинопарке «Москино» пройдет традиционный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». Наши любимые музыканты и артисты мощно раскачают музыкальную площадку.
Фестиваль станет настоящим семейным праздником: взрослых ждёт живая музыка и развлечения, а детей – надувные батуты, яркий аквагрим и много веселья. Площадка находится в черте города Москвы, а приехать на концерт можно в удобное время – каждый день фестиваля рок-звёзды будут радовать зрителей живым исполнением.
На фестивале зажгут любимые ведущие «НАШЕго Радио», у которых всегда наготове весёлые шутки и новости из мира музыки.
«Мы очень скучали по большим концертам и рады, что они возвращаются в нашу жизнь. Как всегда, будет незабываемо музыкально и душевно, и мы очень рады, что наши звёзды горят идеей фестиваля также сильно, как и мы. Ждём всех на нашем празднике», – рассказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» жители смогут не только насладиться прекрасным звуком и открыть для себя музыкальные новинки, но и получить позитивные эмоции, провести время с самыми близкими людьми или найти новые знакомства.
«Кинопарк «Москино» является уникальной площадкой. Вся территория спланирована таким образом, что каждый гость пришедший к нам сможет найти интересные локации. Каждые выходные и праздничные дни, мы проводим различные мероприятия для посетителей – наши «киновыходные». Мы рады, что музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» возвращается и пройдет именно у нас», – отметил генеральный директор кинопарка «Москино» Кирилл Косенко.
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
На площадках выступали такие знаковые музыканты, как Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, группы «Ария», «Пилот», «Секрет», «Ундервуд», «Мураками».
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