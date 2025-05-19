СМИ: Стубб хотел доказать Трампу, что Россия — не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб пытался доказать лидеру США Дональду Трампу, что Россия больше не является великой державой. Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, финский политик в телефонном разговоре с американским коллегой заявлял ему, что Россия - «не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу».

Кроме того, Стубб отмечает, что восприятие мира Трампа якобы соответствует концепциям 19 века.

Ранее президент Финляндии заявил, что гарантии безопасности Украины должны включать ее вооружение «до зубов», чтобы Киев мог сдержать «повторное нападение Москвы», пишет Ura.ru.

