Мошенники стали использовать судебные заседания для обмана граждан

В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность и не сообщать коды из СМС незнакомым лицам, а также проверять информацию на официальных сайтах судов или в личном кабинете на «Госуслугах».

Ранее аферисты начали звонить россиянам от лица работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) основных маркетплейсов и предлагать доставку на дом в обмен на личные данные, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

