Мошенники стали использовать судебные заседания для обмана граждан
Злоумышленники стали использовать судебные заседания как предлог, чтобы получить код авторизации для ряда сервисов, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.
Уточняется, что мошенники сначала изучают судебные сайты и находят информацию о реальных гражданских делах, узнавая при этом личные данные участников процесса и всю историю дела. Затем они звонят жертве под видом человека, связанного с судебным расследованием, и просят назвать код из СМС в том числе от аккаунта на «Госуслугах».
В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность и не сообщать коды из СМС незнакомым лицам, а также проверять информацию на официальных сайтах судов или в личном кабинете на «Госуслугах».
Ранее аферисты начали звонить россиянам от лица работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) основных маркетплейсов и предлагать доставку на дом в обмен на личные данные, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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