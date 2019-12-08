В ОКР назвали, кто примет решение по предписаниям WADA

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что по итогам обсуждений стало ясно, что значительное большинство участников Саммита разделяют позицию ОКР.

Также он рассказал и о дальнейших шагах организации. По словам Поздякова, если 9 декабря Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, то решение этого вопроса перейдет к Набсовету РУСАДА. В этот независимый коллегиальный орган входят семь членов, а председателем является Александр Ивлев. Набсовет РУСАДА будет принимать решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия.

Поздняков пояснил, что это решение было принято на недавнем общем собрании членов РУСАДА. На ближайшем заседании Наблюдательный совет обсудит, соглашается ли он с решениями Исполкома ВАДА. По итогам заседания председатель коллегиального органа озвучит решение.

В случае, если РУСАДА окажется не согласна с вердиктом Исполкома всемирного антидопингового агентства, решение вопроса перейдет в CAS (Спортивный арбитражный суд, - прим.НСН). В этом случае заинтересованными сторонами процесса будут выступать Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Сразу после принятия решения Набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что санкции, которые рекомендовал принять Исполкому ВАДА Комитет по соответствию этой организации (CRC), являются нелогичными и неадекватными, поскольку обвинения в адрес ОКР выдвинуты не были. Как писала НСН, ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил рекомендацию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

