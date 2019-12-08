Поздняков назвал неадекватными санкции в адрес Олимпийского комитета России

Как рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, санкции, которые рекомендовал принять Исполкому ВАДА Комитет по соответствию этой организации (CRC), являются нелогичными и неадекватными, поскольку обвинения в адрес ОКР выдвинуты не были. Он также указал и на отсутствие информации об участии Олимпийского комитета России в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами.

Поздняков добавил, что рекомендации Комитета по соответствию ВАДА напрямую ущемляют права ОКР. Он добавил, что это касается, в первую очередь, членов Исполкома Олимпийского комитета России, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил рекомендацию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Решение будет принято 9 декабря. Как сообщала НСН, в связи с этим российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году не под нейтральным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

