Поздняков назвал неадекватными санкции в адрес Олимпийского комитета России
В Лозанне состоялось плановая встреча Международного олимпийского комитета. Олимпийский саммит прошел уже в восьмой раз. На встрече обсуждались вопросы подготовки к играм в Токио, а также к зимним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Лозанне в январе следующего года. Также в рамках встречи обсуждалась и тема борьбы с допингом.
Как рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, санкции, которые рекомендовал принять Исполкому ВАДА Комитет по соответствию этой организации (CRC), являются нелогичными и неадекватными, поскольку обвинения в адрес ОКР выдвинуты не были. Он также указал и на отсутствие информации об участии Олимпийского комитета России в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами.
Поздняков добавил, что рекомендации Комитета по соответствию ВАДА напрямую ущемляют права ОКР. Он добавил, что это касается, в первую очередь, членов Исполкома Олимпийского комитета России, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил рекомендацию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Решение будет принято 9 декабря. Как сообщала НСН, в связи с этим российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году не под нейтральным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
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