Олег Матыцин. Способен решить допинговую проблему

Здоровье нации, будущего поколения, чистый спорт и защита наших спортсменов, обеспечение максимально комфортных условий для реализации их потенциала. Именно такие приоритеты в работе назвал новый министр спорта Олег Матыцин.

Наследство, надо сказать, досталось ему непростое. И, прежде всего, это касается допингового скандала, который рискует обернуться долгими судебными тяжбами, исками, апелляциями, доказательствами «чистых» спортсменов, что они чисты…

Ровно неделю назад мы спросили депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову, кого она видит на посту министра. Ответ был однозначный - Павла Колобкова. И вот как в интервью НСН политик обосновала свое мнение.

«Много было предпринято попыток, чтобы нашим спортсменам оставить, и гимн, и флаг на Олимпийских Играх. У Колобкова было много наработок, и я не вижу смысл менять министра», – призналась тогда Журова.

Но, как выяснилось чуть позже, опыт Олега Матыцина на посту президента Международной федерации студенческого спорта тоже может пригодиться в решение допинговой проблемы.

«У Матыцина очень хорошая репутация в международном сообществе, и это был один из веских аргументов, чтобы назначить его министром. Он – президент Международного студенческого союза, и там нет вопросов к России. И это удивительное качество дипломатии высочайшего уровня и на Западе, и в России было высоко оценено. Именно поэтому, мне кажется, он и стал министром», - заявила Светлана Журова.