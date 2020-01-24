Олег Матыцин. Способен решить допинговую проблему
В этом выпуске НСН-СПОРТ представляем нового министра спорта, а эксперты объясняют, почему выбор пал именно на Олега Матыцина.
Здоровье нации, будущего поколения, чистый спорт и защита наших спортсменов, обеспечение максимально комфортных условий для реализации их потенциала. Именно такие приоритеты в работе назвал новый министр спорта Олег Матыцин.
Наследство, надо сказать, досталось ему непростое. И, прежде всего, это касается допингового скандала, который рискует обернуться долгими судебными тяжбами, исками, апелляциями, доказательствами «чистых» спортсменов, что они чисты…
Ровно неделю назад мы спросили депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову, кого она видит на посту министра. Ответ был однозначный - Павла Колобкова. И вот как в интервью НСН политик обосновала свое мнение.
«Много было предпринято попыток, чтобы нашим спортсменам оставить, и гимн, и флаг на Олимпийских Играх. У Колобкова было много наработок, и я не вижу смысл менять министра», – призналась тогда Журова.
Но, как выяснилось чуть позже, опыт Олега Матыцина на посту президента Международной федерации студенческого спорта тоже может пригодиться в решение допинговой проблемы.
«У Матыцина очень хорошая репутация в международном сообществе, и это был один из веских аргументов, чтобы назначить его министром. Он – президент Международного студенческого союза, и там нет вопросов к России. И это удивительное качество дипломатии высочайшего уровня и на Западе, и в России было высоко оценено. Именно поэтому, мне кажется, он и стал министром», - заявила Светлана Журова.
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Надо сказать, что почти все опрошенные НСН эксперты исключительно в позитивных тонах говорили об Олеге Матыцине, при этом ни один не назвал его самым предсказуемым кандидатом на пост министра. Звучали фамилии все той же Светланы Журовой, Анфисы Резцовой, Александра Попова. Людей, что называется, с громкими именами.
Матыцин - «человек за кадром». Но послужной список внушителен. Он - доктор педагогических наук, профессор, член Коллегии Минспорта, член-корреспондент Российской академии образования, член Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации. Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Профессиональный игрок в настольный теннис. Заслуженный тренер, под его руководством в 1992-м году институтская команда стала чемпионом мира среди студентов.
И всё же рискнем предположить, что кто бы ни стоял у руля российского спорта, допинговый скандал министру не решить только своими силами и своей харизмой, ибо давление на Россию в этом вопросе давно вышло за рамки спорта. И только тогда, когда в мире изменится отношение к нашей стране, тогда вдруг, к удивлению всего мира, окажется, что допинг это проблема не только российская, но и всего мирового спорта.
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