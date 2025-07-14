Просрочка по ипотеке в России не превышает 0,6% от общего числа
Лидерами по просроченным ипотечным платежам являются являются Москва (16%), Подмосковье (10%) и Краснодарский край (7%), заявил в пресс-центре НСН Гарегин Тосунян.
Показатель просроченной задолженности по ипотеке остается самым низким среди других видов кредитования. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
«С одной стороны, просроченная задолженность по ипотеке продолжает оставаться самой низкой среди других сегментов кредитования, она не превышает 0,6%. Такого низкого уровня нет ни по одному из сегментов. С другой стороны, последние полтора года сумма некачественных долгов неуклонно растет. На второй квартал этого года, на апрель, объем просрочки равен 118 млрд рублей, а на 1 мая - уже 129 млрд рублей. Цифра растет, но эта динамика не пугающая. Если смотреть по регионам, то 16% просрочки приходится на Москву, на область – 10%, на Краснодарский край – 7%, на Петербург – 5%», - рассказал он.
Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Алексей Моисеев в пресс-центре НСН посоветовал россиянам направлять материнский капитал на погашение ипотеки, а не использовать его для первоначального взноса из-за сложностей с признанием дома жилым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru