«С одной стороны, просроченная задолженность по ипотеке продолжает оставаться самой низкой среди других сегментов кредитования, она не превышает 0,6%. Такого низкого уровня нет ни по одному из сегментов. С другой стороны, последние полтора года сумма некачественных долгов неуклонно растет. На второй квартал этого года, на апрель, объем просрочки равен 118 млрд рублей, а на 1 мая - уже 129 млрд рублей. Цифра растет, но эта динамика не пугающая. Если смотреть по регионам, то 16% просрочки приходится на Москву, на область – 10%, на Краснодарский край – 7%, на Петербург – 5%», - рассказал он.

Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Алексей Моисеев в пресс-центре НСН посоветовал россиянам направлять материнский капитал на погашение ипотеки, а не использовать его для первоначального взноса из-за сложностей с признанием дома жилым.

