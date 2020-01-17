Колобков ушел. Колобков вернется? Кто станет новым министром спорта

Даже не полнейший провал нашего биатлона и не потенциальное расширение РФПЛ до 18 команд станет предметом нашего исследования. А новый министр спорта, потому что после отставки всего правительства Павел Колобков получил, как и все его коллеги по кабинету министров, приставку и.о.

Нужен ли нам новый чиновник, который поведет за собой российский спорт или нужно дать время Колобкову, чтобы продолжить начатое.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН ответ дала однозначный.

«Меня устраивает действующий министр, полагаю, что он и останется. Много было предпринято попыток, чтобы оставить нашим спортсменам и гимн, и флаг на Олимпийских Играх. У Колобкова было много наработок, и я не вижу смысл менять министра», - уверена политик и бывшая спортсменка.

Колобков был назначен министром спорта РФ в октябре 2016 года, сразу после Олимпиады в Рио, от которой мы были отстранены. История повторилась в зимнем Пхёнчхане, и многие непричастные к употреблению допинга российские атлеты не были допущены до Игр. Это из яркого негативного. Но при Колобкове была достигнута договоренность в вопросе восстановления прав Российского антидопингового агентства. Но чем история продолжилась, напоминать не нужно.

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил НСН, что Колобкову досталось тяжелейшее наследство, и в отношении допингового вопроса министр сделал много.

«Кто бы ни возглавил Минспорта, это должен быть профессионал. Должен знать специфику, управление, федерации. Во-вторых, я не уверен, что сегодняшний министр спорт плохой. Он пришел в тяжёлые времена. Ему досталась допинговая проблема, которую нужно было разгребать», - уверен Свищев.