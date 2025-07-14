Москалькова: РФ и Украина продолжат передачу посылок для военнопленных

Она отметила, что, по словам вернувшихся на родину бойцов, самыми ценными в таких посылках являются «открыточка от ребёнка, письмо от жены или мамы».

«Это греет, воодушевляет и вселяет веру в наших ребят. Это самое главное», - отметила омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже, сообщает RT.

