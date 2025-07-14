Москалькова: РФ и Украина продолжат передачу посылок для военнопленных
14 июля 202515:10
Россия и Украина планируют продолжить взаимную передачу посылок для военнопленных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Она отметила, что, по словам вернувшихся на родину бойцов, самыми ценными в таких посылках являются «открыточка от ребёнка, письмо от жены или мамы».
«Это греет, воодушевляет и вселяет веру в наших ребят. Это самое главное», - отметила омбудсмен.
Ранее Москалькова заявила, что семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru