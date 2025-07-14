В Благовещенске ввели полный запрет на электросамокаты

По его словам, попытка выстроить диалог с операторами кикшеринга оказалась неудачной, а ограничение использования СИМ в центре города привело к тому, что проблема «переместилась в другие районы».

Градоначальник указал, что подавляющее большинство граждан воспринимают электросамокаты как игрушку. А игнорирование ими правила безопасности приводит к авариям, травмированию пешеходов и сотням жалоб от жителей.

«Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения», - заключил Имамеев.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал ввести в РФ запрете на эксплуатацию электросамокатов и иных СИМ в ночное время, сообщает RT.

