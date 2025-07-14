Золотарев представил фильм в рамках деловой программы кинофестиваля «Горький fest». По сюжету бывший заключенный случайно спасает подростка, решившего покончить с собой, и оказывается в его теле. Герой получает шанс прожить свою жизнь по-другому. Идея проекта принадлежит Равшане Курковой, она же стала соавтором сценария вместе с Золотаревым. Он уточнил, что фильм позволит по-новому поговорить о проблеме отцов и детей.

«Это будет комедия о том, что мы недооцениваем проблемы, которые есть у наших детей, особенно в старших классах. Это про все подростковые сложности. Мне идея показалась классным полигоном, чтобы поговорить про отношения родителей и детей. Посмотрев глазами взрослого человека, мы воплощаем собственные мечты. Кто во взрослом возрасте не мечтал вернуться обратно в детство того, чтобы уже с этими мозгами попытаться что-то переделать? Нам кажется, что мы бы в этом случае сделали все по-другому. Я попробовал допустить, как бы это получилось в реальности, выяснилось, что все не совсем так, как мы ожидаем», - рассказал собеседник НСН.