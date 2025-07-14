Путин: Принцип «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят» уже неактуален
В России уже не актуален принцип «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по социальным вопросам он отметил, что статистика в стране поменялась и в настоящее время не хватает как раз женщин.
«Да, к сожалению, это серьёзная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами... они резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте», - ответила президенту вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов. заявил «Радиоточке НСН», что сегодня на сто женщин с их «хотелками» приходится меньше одного мужчины.
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