Путин: Принцип «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят» уже неактуален

В России уже не актуален принцип «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На совещании по социальным вопросам он отметил, что статистика в стране поменялась и в настоящее время не хватает как раз женщин.

«Да, к сожалению, это серьёзная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами... они резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте», - ответила президенту вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов. заявил «Радиоточке НСН», что сегодня на сто женщин с их «хотелками» приходится меньше одного мужчины.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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