Лимиты пора повышать: Как вернуть до 390 тысяч с покупки квартиры
По закону каждый россиянин может вернуть налоговый вычет с 2 млн рублей, потраченных на покупку квартиры, и с 3 млн рублей выплаченных процентов, заявила в пресс-центре НСН Наталья Пенькова.
Каждый россиянин имеет право получить налоговый вычет до 390 тысяч рублей с покупки квартиры. Об этом в пресс-центре с НСН рассказала эксперт российской гильдии риелторов, налоговый консультант в сделках с недвижимостью Наталья Пенькова.
«При покупке жилья тоже есть льготы в виде имущественных вычетов. По закону один раз в жизни каждый резидент РФ имеет право получить налоговый вычет с двух миллионов рублей по квартире и с трех миллионов рублей по уплаченным процентам. Эти суммы действуют с 2008 года и так и не изменились. Сейчас, несмотря на то, что ставки растут, и платятся гораздо большие проценты, лимит в три миллиона на человека все еще существует», - рассказала она.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН поделилась, что разочарована принятым от 2 июля законом по маткапиталу, который не подразумевает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru