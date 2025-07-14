Не пущать поздно: Почему Франция согласилась отпустить свою колонию
У Парижа не было выбора, кроме как пойти на компромисс с Новой Каледонией, заявил НСН Сергей Федоров.
Франция уже не может удержать свои колонии силой, поэтому вынуждена договариваться и идти на уступки, рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с НСН.
В составе Франции может появиться новое образования. Новая Каледония — группа островов в Тихом Океане по соседству с Австралией, которая обладает от 20 до 30% мировых запасов никеля, объявила о подписании особого соглашения с Парижем. Раньше эта территория подчинялась Парижу на правах автономии, но после массовых беспорядков в 2024 году, вызванных попыткой внедрить дискриминационный избирательный закон, центральному правительству пришлось пообещать новокаледонцам больше независимости. Новый компромисс предусматривает создание отдельного островного гражданства и широкие полномочия для местных властей. Франция сохранит контроль над обороной, безопасностью и внешней политикой. Для окончательного утверждения потребуется голосование во французском парламенте и проведение референдума в Новой Каледонии. Эксперт подчеркнул, что такого поворота следовало ожидать, так как власть Франции в отдаленных регионах слабеет с каждым годом.
«Переговоры с различными колониальными регионами ведутся уже несколько десятилетий. У всех из них может быть различный статус: заморская территория, департамент. Другого пути удержать эти земли у Франции просто нет. Прижимать, подавлять сопротивление и не пущать они больше не могут, им необходимо сохранить свое влияние. Формально, Новая Каледония остается в орбите французского влияния, хотя она и получит больше самостоятельности. Компромисс заключается в том, что внешняя политика и оборона останутся за Парижем, но местные вопросы передадут в руки коренного населения. Геополитическое влияние страны уменьшается по всему миру: все, что происходит в Западной Африке, французские аналитики называют позором. Французы просто не выдерживают конкуренции с Россией, Турцией и Китаем. Единственное, на что они рассчитывают, что у всех остальных не хватит денег на поддержку своих интересов в Африке», — отметил он.
По его словам, глава Франции может позволить себе принимать такие непопулярные решения, потому что его политическая карьера практически завершена.
«На популярности президента Эммануэля Макрона во Франции события в Новой Каледонии никак не скажутся — у него и так низкие рейтинги, но он хочет успокоить волнения в этом регионе. В прошлом году беспорядки обошлись бюджету в несколько миллиардов долларов. Макрону главное дотерпеть и досидеть оставшиеся два года. 80% французов не хотят, чтобы он когда-либо еще занимал государственные должности», — заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал в беседе с НСН, зачем Макрону был нужен разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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