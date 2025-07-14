Франция уже не может удержать свои колонии силой, поэтому вынуждена договариваться и идти на уступки, рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с НСН.

В составе Франции может появиться новое образования. Новая Каледония — группа островов в Тихом Океане по соседству с Австралией, которая обладает от 20 до 30% мировых запасов никеля, объявила о подписании особого соглашения с Парижем. Раньше эта территория подчинялась Парижу на правах автономии, но после массовых беспорядков в 2024 году, вызванных попыткой внедрить дискриминационный избирательный закон, центральному правительству пришлось пообещать новокаледонцам больше независимости. Новый компромисс предусматривает создание отдельного островного гражданства и широкие полномочия для местных властей. Франция сохранит контроль над обороной, безопасностью и внешней политикой. Для окончательного утверждения потребуется голосование во французском парламенте и проведение референдума в Новой Каледонии. Эксперт подчеркнул, что такого поворота следовало ожидать, так как власть Франции в отдаленных регионах слабеет с каждым годом.