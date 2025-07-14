Голикова: В 2024 году в РФ мальчиков родилось больше, чем девочек

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным она указала, что за прошлый год 51,5% новорождённых - мальчики.

«Раньше было наоборот», - заключила Голикова.

Ранее Путин заявил, что младенческая смертность в России снизилась до нового исторического минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

