Голикова: В 2024 году в РФ мальчиков родилось больше, чем девочек

В России в 2024 году мальчиков родилось чуть больше, чем девочек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным она указала, что за прошлый год 51,5% новорождённых - мальчики.

«Раньше было наоборот», - заключила Голикова.

Ранее Путин заявил, что младенческая смертность в России снизилась до нового исторического минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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