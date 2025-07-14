Россиянам назвали самый модный цвет джинсов в 2025 году

Отмечается, что указанный оттенок стал наиболее популярным в большинстве регионов России, в том числе в Москве, Сибири, на Юге и Дальнем Востоке.

«Морской синий» — глубокий приглушённый оттенок, находящийся между классическим синим и индиго», - говорится в сообщении.

Также эксперты указали, что «Морской синий» хорошо сочетается с белым, бежевым, серым и хаки. Кроме того, он подходит как для офиса, так и для повседневных образов.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филёва заявила, что в жару следует исключить из гардероба узкие джинсы, леггинсы и футболки в обтяжку, сообщает RT.

