Россиянам назвали самый модный цвет джинсов в 2025 году
Самым модным цветом джинсов в 2025 году является «Морской синий». Об этом со ссылкой на экспертов бренда СИН сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что указанный оттенок стал наиболее популярным в большинстве регионов России, в том числе в Москве, Сибири, на Юге и Дальнем Востоке.
«Морской синий» — глубокий приглушённый оттенок, находящийся между классическим синим и индиго», - говорится в сообщении.
Также эксперты указали, что «Морской синий» хорошо сочетается с белым, бежевым, серым и хаки. Кроме того, он подходит как для офиса, так и для повседневных образов.
Ранее эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филёва заявила, что в жару следует исключить из гардероба узкие джинсы, леггинсы и футболки в обтяжку, сообщает RT.
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