Суперспособность: Как собаки «предсказывают» природные катаклизмы
Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил НСН, что собака слышит малейшие вибрации и звуки, которые не может слышать человек.
У собак есть чувства, которые буквально предвещают беду, что можно объяснить невероятным чутьем животного и особенностями организации нервной системы, рассказал НСН ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Ранее стало известно, что собачий лай спас 67 человек от оползня. В Индии хозяин собаки Нарендра услышал лай в ночь на 1 июля. Шел дождь, пес не прекращал лаять, а потом и вовсе завыл. Мужчина подошел к нему и увидел на стене большую трещину: из нее текла вода. Он посчитал это предзнаменованием оползня и стал обходить все дома, чтобы предупредить соседей. Вскоре оползень и правда обрушился на деревню и уничтожил почти все дома. Благодаря псу все 67 человек остались живы. Карапетьянц отметил, что такое происходит довольно часто.
«Собаки чувствуют очень многое. Надо понимать, что собака обладает замечательным чутьем, у нее прекрасная организация нервной системы. Поэтому малейшие вибрации, звуки, которые не слышит человек, собака слышит. Собака слышит в ультразвуковом диапазоне гораздо больше, чем человек. Малейший нарастающий звук уже может привести собаку в тревогу – это первое. А второе – у них существуют чувства, которые предвещают беду однозначно, это еще не так изучено людьми. Многие собаки спасали своих домашних от пожара, выгоняли всех из дома. Они очень много спасали людей от наводнения и землетрясений, много таких случаев в истории. У собак есть что-то такое, чего мы еще не понимаем», - рассказал он.
Карапетьянц уверен, что такими «способностями» обладают все породы собак.
«Мои собаки чувствуют мой приезд домой где-то за 30-40 минут в разное время, они меня уже ждут. Откуда они это знают? Как это чувство называется, мы не знаем. По породам нет каких-то различий, есть просто породы, которые более способны к поиску, к обнаружению, к преследованию добычи. Какую-то отдельно выделять я бы не стал. МЧС часто используют собак в своей работе, собаки ищут людей в завалах, собака чувствует живого человека по запаху и малейшим сигналам. Человек этого не слышит», - добавил собеседник НСН.
В России нужно вернуть советский опыт покупки овчарок и других серьезных пород собак – только после собеседования будущего владельца, заявил ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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