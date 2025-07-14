У собак есть чувства, которые буквально предвещают беду, что можно объяснить невероятным чутьем животного и особенностями организации нервной системы, рассказал НСН ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Ранее стало известно, что собачий лай спас 67 человек от оползня. В Индии хозяин собаки Нарендра услышал лай в ночь на 1 июля. Шел дождь, пес не прекращал лаять, а потом и вовсе завыл. Мужчина подошел к нему и увидел на стене большую трещину: из нее текла вода. Он посчитал это предзнаменованием оползня и стал обходить все дома, чтобы предупредить соседей. Вскоре оползень и правда обрушился на деревню и уничтожил почти все дома. Благодаря псу все 67 человек остались живы. Карапетьянц отметил, что такое происходит довольно часто.