Нож, Антоха и «Спартак»: Спасет ли Россия Промеса от голландской тюрьмы

ДУШИТЬ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?

31-летний Квинси Антон Промес является самым результативным иностранным игроком в истории «Спартака». В составе московского клуба он становился и чемпионом России, и обладателем Кубка страны, при этом у футболиста большие проблемы с законом в родных Нидерландах.

В 2020 году в Антверпене были перехвачены две партии кокаина общим весом 1370 кг, к контрабанде которых может быть причастен Промес. А в июле все того же рокового 2020-го года Квинси ранил ножом в колено двоюродного брата, заглянувшего на вечернику к футболисту. 19 июня стало известно, что суд в Амстердаме приговорил Промеса за нападение на родственника к 18 месяцам тюрьмы, при этом сам игрок сейчас находится в России, не раскаялся и даже гордится тем, что «восстановил честь семьи».

В «Спартаке» сдержанно прокомментировали новость о сроке Промеса, намекнув на то, что остаются на стороне футболиста.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — сказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

А вот экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко посоветовав клубу «поддушить» голландца.

«Думаю, в ближайшие лет пять Промес точно будет жителем России. Даже если ему не дадут паспорт, то будет здесь по ВНЖ торчать. Перспектива посидеть в тюрьме не самая радужная. Сейчас первый срок, а не за горами второй по наркотикам. Зачем от него освобождаться? "Спартак" может поддушить Промеса по условиям — теперь никуда не денется. Пойдёт на любое снижение. Но тут уже как в "Спартаке" захотят», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой допустил, что теперь Квинси получит российский паспорт.

«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Думаю, "Спартак" будет пытаться защищать Промеса. Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны. Ясно, что он будет играть в России. Ещё и паспорт РФ дадут», - сказал Мостовой «Чемпионату», посетовав, что история с Промесом является «сильнейшим имиджевым ударом» по «Спартаку».