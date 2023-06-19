Нож, Антоха и «Спартак»: Спасет ли Россия Промеса от голландской тюрьмы
В «Спартаке» не спешат клеймить Квинси, Червиченко советует взять его в рабство, а болельщики предлагают обмен футболиста на «скифское золото».
Несмотря на окончание чемпионата России по футболу, московский «Спартак» в начале недели вновь оказался в эпицентре громкого скандала.
Один из лучших легионеров в истории клуба, голландец Квинси Промес получил у себя на родине полтора года тюрьмы за поножовщину, и теперь эксперты с болельщиками гадают, спрячет ли «Спартак» в России Антоху, как называют футболиста фанаты.
ДУШИТЬ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?
31-летний Квинси Антон Промес является самым результативным иностранным игроком в истории «Спартака». В составе московского клуба он становился и чемпионом России, и обладателем Кубка страны, при этом у футболиста большие проблемы с законом в родных Нидерландах.
В 2020 году в Антверпене были перехвачены две партии кокаина общим весом 1370 кг, к контрабанде которых может быть причастен Промес. А в июле все того же рокового 2020-го года Квинси ранил ножом в колено двоюродного брата, заглянувшего на вечернику к футболисту. 19 июня стало известно, что суд в Амстердаме приговорил Промеса за нападение на родственника к 18 месяцам тюрьмы, при этом сам игрок сейчас находится в России, не раскаялся и даже гордится тем, что «восстановил честь семьи».
В «Спартаке» сдержанно прокомментировали новость о сроке Промеса, намекнув на то, что остаются на стороне футболиста.
«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — сказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
А вот экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко посоветовав клубу «поддушить» голландца.
«Думаю, в ближайшие лет пять Промес точно будет жителем России. Даже если ему не дадут паспорт, то будет здесь по ВНЖ торчать. Перспектива посидеть в тюрьме не самая радужная. Сейчас первый срок, а не за горами второй по наркотикам. Зачем от него освобождаться? "Спартак" может поддушить Промеса по условиям — теперь никуда не денется. Пойдёт на любое снижение. Но тут уже как в "Спартаке" захотят», — сказал Червиченко «Чемпионату».
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой допустил, что теперь Квинси получит российский паспорт.
«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Думаю, "Спартак" будет пытаться защищать Промеса. Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны. Ясно, что он будет играть в России. Ещё и паспорт РФ дадут», - сказал Мостовой «Чемпионату», посетовав, что история с Промесом является «сильнейшим имиджевым ударом» по «Спартаку».
КОКАИН И СКИФСКОЕ ЗОЛОТО
Комментатор Дмитрий Губерниев согласился, что голландец наносит московскому клубу «репутационный удар», посоветовав не пытаться его «укрывать».
«За "Спартак" болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов, как на пример для подражания. Советов давать "Спартаку" не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде. Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а "Спартак" будет укрывать его, то получается, что "Спартак" укрывает преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», – сказал Губерниев «Спортс.ру».
Другой известный комментатор Василий Уткин пока не прокомментировал поножовщину Промеса, зато в январе рекомендовал «Спартаку» обратить внимание на полтонны кокаина.
«О Промесе. Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полтонне кокаина. Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. Пусть готовится сам — до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории. Не говоря о краже полутонны кокаина. "Спартаку" нравится ассоциироваться с этой историей? Ну ладно. Вперёд», - написал тогда Уткин в Telegram.
СМИ вспоминают, что Промес в январе не полетел со «Спартаком» на сборы в ОАЭ из-за опасения экстрадиции в Нидерланды, и сходятся во мнении, что Россия не станет выдавать его недружественной стране.
Тем временем болельщики выдвигают экзотические версии об обмене Антохи на «скифское золото», которое Нидерланды не отдают крымским музеям с 2014 года. Кроме того, футболисту советуют не выходить на матчи против «Динамо», чтобы «не скрутили».
Мнения аудитории разделились. Одни призывают защитить Промеса, другие припоминают историю с попавшими в тюрьму после драки Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
«Мамай» с «Кокорой» пока молчат, зато о ситуации с Промесом высказался их друг Денис Глушаков по прозвищу «Глушак», который считает, что «Квинси — взрослый человек и сам разберётся в этой ситуации».
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, после этого он играл за испанскую «Севилью» и голландский «Аякс», однако в феврале 2021 года вернулся в московский клуб, за который он в общей сложности провел более 200 матчей и забил больше 100 голов.
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