СМИ: прокуратура Нидерландов обвиняет форварда «Спартака» Промеса в контрабанде кокаина

По данным надзорного ведомства королевства, футболист причастен к провозу в порт Антверпена более тонны кокаина. Наркотики, по данным следствия, были доставлены в Голландию в 2020 году двумя партиями. В первой было 720, во второй — 650 кг.

В январе этого года прокуратура Нидерландов сообщила, что Промес проходит по делу суринамца Пита Вортела, который подозревается в контрабанде наркотиков и участии в двух убийствах.

Ранее стало известно, что Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



