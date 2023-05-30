СМИ: прокуратура Нидерландов обвиняет форварда «Спартака» Промеса в контрабанде кокаина
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется прокуратурой Нидерландов в контрабанде наркотиков, сообщает AD.nl.
По данным надзорного ведомства королевства, футболист причастен к провозу в порт Антверпена более тонны кокаина. Наркотики, по данным следствия, были доставлены в Голландию в 2020 году двумя партиями. В первой было 720, во второй — 650 кг.
В январе этого года прокуратура Нидерландов сообщила, что Промес проходит по делу суринамца Пита Вортела, который подозревается в контрабанде наркотиков и участии в двух убийствах.
Ранее стало известно, что Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru