Игроку «Спартака» Промесу дали 1,5 года тюрьмы за нападение на брата

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает Reuters.

СМИ: прокуратура Нидерландов обвиняет форварда «Спартака» Промеса в контрабанде кокаина

Соответствующее решение вынес суд Амстердама. При этом прокуратура требовала приговорить спортсмена к двум годам заключения, пишет RT.

По данным следствия, летом 2020 года в городе Абкауде Промес напал на родственника, футболиста обвинили в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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