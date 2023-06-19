Игроку «Спартака» Промесу дали 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
19 июня 202310:53
Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение вынес суд Амстердама. При этом прокуратура требовала приговорить спортсмена к двум годам заключения, пишет RT.
По данным следствия, летом 2020 года в городе Абкауде Промес напал на родственника, футболиста обвинили в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений, пишет РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru