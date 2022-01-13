«Алло, Кокора!» Глушаков позвал Кокорина в «Химки»

Накануне стало известно, что «Химки» подписали контракт с экс-игроком сборной России Юрием Жирковым. В конце декабря в этот клуб перешел Павел Мамаев, вместе с которым Кокорин несколько лет назад стал фигурантом громкого скандала, после которого они попали в тюрьму.

Контракт 30-летнего Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. При этом футболист практически не попадает в состав, и итальянский клуб хочет с ним расстаться.

