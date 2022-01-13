«Алло, Кокора!» Глушаков позвал Кокорина в «Химки»
Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», предложил Александру Кокорину перейти в подмосковный клуб из итальянской «Фиорентины».
«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?», - написал Глушаков в Instagram, сопроводив текст фото, где он сидит с гитарой и держит телефонную трубку.
Накануне стало известно, что «Химки» подписали контракт с экс-игроком сборной России Юрием Жирковым. В конце декабря в этот клуб перешел Павел Мамаев, вместе с которым Кокорин несколько лет назад стал фигурантом громкого скандала, после которого они попали в тюрьму.
Контракт 30-летнего Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. При этом футболист практически не попадает в состав, и итальянский клуб хочет с ним расстаться.
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