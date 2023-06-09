«Картины голландцев?»: Чем ответит Россия Нидерландам за скифское золото

«Кто бы сомневался. Надежда умирала последней, но, откровенно говоря, шансов было немного, потому что Россия самоустранилась от участия в этом процессе. Крымские музеи оставили в голландском суде один на один с государством Украина, и вот он – печальный результат. Зеркальный ответ, арестовывать картины голландских художников? У нас межмузейное сотрудничество с Нидерландами прекращено: мы не пускаем свои картины, они не пускают свои музейные ценности. В правовом поле нет никакого способа отреагировать на этот вердикт голландского суда», - сказал НСН руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ в 2017-2021 Александр Молохов.

При этом он высказал мнение, что решение голландского суда может убыстрить возвращение артефактов России.

«Я выскажу парадоксальную мысль: чем быстрее скифское золото вернется в Киев, тем быстрее оно окажется в Крыму, на своей исторической родине. Так что надо "приветствовать" это решение голландского суда. Сейчас международное право умерло, отвечать надо было раньше, когда эта система работала, а сейчас "A la guerre comme à la guerre" (на войне, как на войне – прим. НСН)», - объяснил собеседник НСН.

Со своей стороны, председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал НСН, что решение нидерландского суда является «предсказуемым и ничтожным».

«Решение нидерландского суда ничтожно. Нас не удивляют подобные решения, потому что у наших "друзей" в Европе в этом вопросе двойные стандарты, которые вызывают удивление не только у крымчан, россиян, но и у граждан европейских стран. Это очередной позор европейского правосудия», - возмутился Гемпель.

При этом он выразил уверенность, что Россия будет действовать в правовом поле и не станет в ответ «удерживать» европейские коллекции.