«Картины голландцев?»: Чем ответит Россия Нидерландам за скифское золото
У России нет способа «зеркально» отреагировать на решение суда Нидерландов, сказал в эфире НСН Александр Молохов, а Юрий Гемпель пообещал правовой ответ на «ничтожное и предсказуемое» решение.
В России не удивлены «позорным» решением суда Нидерландов по скифскому золоту, однако Москва не будет «зеркально» отвечать Амстердаму, считают эксперты, опрошенные НСН.
Верховный суд Нидерландов 9 июня оставил в силе решение о передаче Украине артефактов крымских музеев, находящихся в этой стране с 2014 года. Таким образом, была отклонена кассационная жалоба российских музеев.
«Кто бы сомневался. Надежда умирала последней, но, откровенно говоря, шансов было немного, потому что Россия самоустранилась от участия в этом процессе. Крымские музеи оставили в голландском суде один на один с государством Украина, и вот он – печальный результат. Зеркальный ответ, арестовывать картины голландских художников? У нас межмузейное сотрудничество с Нидерландами прекращено: мы не пускаем свои картины, они не пускают свои музейные ценности. В правовом поле нет никакого способа отреагировать на этот вердикт голландского суда», - сказал НСН руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ в 2017-2021 Александр Молохов.
При этом он высказал мнение, что решение голландского суда может убыстрить возвращение артефактов России.
«Я выскажу парадоксальную мысль: чем быстрее скифское золото вернется в Киев, тем быстрее оно окажется в Крыму, на своей исторической родине. Так что надо "приветствовать" это решение голландского суда. Сейчас международное право умерло, отвечать надо было раньше, когда эта система работала, а сейчас "A la guerre comme à la guerre" (на войне, как на войне – прим. НСН)», - объяснил собеседник НСН.
Со своей стороны, председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал НСН, что решение нидерландского суда является «предсказуемым и ничтожным».
«Решение нидерландского суда ничтожно. Нас не удивляют подобные решения, потому что у наших "друзей" в Европе в этом вопросе двойные стандарты, которые вызывают удивление не только у крымчан, россиян, но и у граждан европейских стран. Это очередной позор европейского правосудия», - возмутился Гемпель.
При этом он выразил уверенность, что Россия будет действовать в правовом поле и не станет в ответ «удерживать» европейские коллекции.
«Россия всегда действует в рамках правового поля. Этот вопрос не решится сегодня или завтра, но будут предприняты все шаги, чтобы эти ценности были возвращены к нам, на родину», - заключил собеседник НСН.
Так называемое «скифское золото» принадлежит нескольким музеям, базирующимся в Крыму. В феврале 2014 года, до воссоединения этого региона с Россией коллекция артефактов была отправлена на выставку в Нидерланды, после чего остается в этой стране, власти которой никак не могли решить, кому отдавать коллекцию – России или Украине.
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