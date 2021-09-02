«Новая физиономия сборной». Карпин сыграл с Хорватией «смелее Черчесова»
Футбольные эксперты отметили прессинг сборной России в матче с Хорватией, психологический подъем и дебют новой звезды российского футбола.
Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в отборочном матче чемпионата мира. Встреча в «Лужниках» завершилась со счётом 0:0. Эта игра стала первой для нового главного тренера сборной России Валерия Карпина, который сменил на посту Станислава Черчесова, возглавлявшего команду с 2016 года.
В интервью после матча Карпин заявил, что команда пыталась показать смелый футбол, прессинговать. Он оценил выступление команды как «нормальное».
«Понятно, что быть довольным совсем всем – конечно же, нет. Многие вещи еще не получаются, но, в принципе, для первой игры – я думаю, что нормально. Новая схема, для многих незнакомая. Поэтому думаю, что нормально», - рассказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Его хорватский коллега Златко Далич напротив не скупился на комплименты в адрес российской команды: «Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», - отметил он, беседуя с журналистами.
Футбольный комментатор Василий Уткин на своем YouTube-канале в качестве главного итога игры отметил смелость команды Карпина по сравнению с игрой под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Показал ли Карпин то, что он обещал? Он обещал, что сборная будет играть смело, и по тому, что мы увидели на Евро-2020, определённо, что сборная стала играть гораздо смелее. Вернёмся здесь и к выбору атакующих футболистов, и к серьёзному доверию довольно юному Захаряну, который просто может стать новой физиономией сборной. Мне кажется, то, что Карпин обещал, то он и собирается делать», - заявил Уткин.
У Карпина не было много времени на то, чтобы наигрывать новые схемы, но он мог поменять психологию команды, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Мне кажется, у сборной сейчас хороший эмоциональный уровень. Для того, чтобы наиграть какие-то новые схемы, у него (У Карпина – прим. НСН) совершенно не было времени. Основное, что можно было сделать за этот период, это психология. И, кстати, Валера – хороший мотиватор», - заявил Семин.
В матче с хорватами дебютировал 18-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, которого Уткин назвал «новой физиономией сборной». Кстати, именно молодежь московского «Динамо» выделял Семин в качестве возможного усиления национальной команды в беседе с «Радиоточкой НСН». Захарян стал самым молодым полевым игроком сборной России в истории. Он дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. Рекордсменом среди футболистов всех амплуа является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, дебютировавший в сборной в возрасте 18 лет и 20 дней.
Еще одной интригой было то, кто сыграет у россиян на позиции центрфорварда. Карпин решил не вызывать в сборную экс-капитана сборной, нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спортивный комментатор Георгий Черданцев, это связано с текущей спортивной формой игрока.
«Думаю, все, кто смотрит футбол, согласятся, что Артем Дзюба находится не в лучшей форме. У Дзюбы есть свои игровые характеристики, которых, пожалуй, нет ни у одного нападающего в нашей стране. Здесь не вопрос замены – на поле играет команда, поэтому тренер будет решать, как строить игру в атаке, защите и нападении», - заявил Черданцев.
В итоге сборная начала матч вообще без нападающих, что стало неожиданностью для Далича.
«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать», - заявил главный тренер хорватской сборной.
Уткин поддержал Карпина, объяснив, что Миранчук на позиции ложной девятки или «ложной девятки с половиной» в первом тайме лучше подходил России для прессинга, а выход Заболотного для более простого выхода из атаки во втором тайме себя оправдал.
Но решение главного тренера начинать матч без номинальных форвардов оценили не все. Бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в интервью Metaratings посетовал на отсутствие в команде Артема Дзюбы.
«Отсутствие Артема Дзюбы очень заметно. Его не смог заменить даже на 50% Антон Заболотный. Если бы выпустили Федора Смолова, возможно, он усилил бы атаку, потому что у него есть заряженность на удар, обводка со сменой позиций», - заявил эксперт.
Следующий матч сборная России проведет 4 сентября против Кипра.
В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. У сборной России 7 очков и второе место. Далее идут сборные Словакии (6 очков), Словении (4), Мальты (4) и Кипра (4).
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