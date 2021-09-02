«Новая физиономия сборной». Карпин сыграл с Хорватией «смелее Черчесова»

Его хорватский коллега Златко Далич напротив не скупился на комплименты в адрес российской команды: «Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», - отметил он, беседуя с журналистами.

Футбольный комментатор Василий Уткин на своем YouTube-канале в качестве главного итога игры отметил смелость команды Карпина по сравнению с игрой под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Показал ли Карпин то, что он обещал? Он обещал, что сборная будет играть смело, и по тому, что мы увидели на Евро-2020, определённо, что сборная стала играть гораздо смелее. Вернёмся здесь и к выбору атакующих футболистов, и к серьёзному доверию довольно юному Захаряну, который просто может стать новой физиономией сборной. Мне кажется, то, что Карпин обещал, то он и собирается делать», - заявил Уткин.

У Карпина не было много времени на то, чтобы наигрывать новые схемы, но он мог поменять психологию команды, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Мне кажется, у сборной сейчас хороший эмоциональный уровень. Для того, чтобы наиграть какие-то новые схемы, у него (У Карпина – прим. НСН) совершенно не было времени. Основное, что можно было сделать за этот период, это психология. И, кстати, Валера – хороший мотиватор», - заявил Семин.

В матче с хорватами дебютировал 18-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, которого Уткин назвал «новой физиономией сборной». Кстати, именно молодежь московского «Динамо» выделял Семин в качестве возможного усиления национальной команды в беседе с «Радиоточкой НСН». Захарян стал самым молодым полевым игроком сборной России в истории. Он дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. Рекордсменом среди футболистов всех амплуа является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, дебютировавший в сборной в возрасте 18 лет и 20 дней.

Еще одной интригой было то, кто сыграет у россиян на позиции центрфорварда. Карпин решил не вызывать в сборную экс-капитана сборной, нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спортивный комментатор Георгий Черданцев, это связано с текущей спортивной формой игрока.

«Думаю, все, кто смотрит футбол, согласятся, что Артем Дзюба находится не в лучшей форме. У Дзюбы есть свои игровые характеристики, которых, пожалуй, нет ни у одного нападающего в нашей стране. Здесь не вопрос замены – на поле играет команда, поэтому тренер будет решать, как строить игру в атаке, защите и нападении», - заявил Черданцев.

В итоге сборная начала матч вообще без нападающих, что стало неожиданностью для Далича.

«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать», - заявил главный тренер хорватской сборной.

Уткин поддержал Карпина, объяснив, что Миранчук на позиции ложной девятки или «ложной девятки с половиной» в первом тайме лучше подходил России для прессинга, а выход Заболотного для более простого выхода из атаки во втором тайме себя оправдал.