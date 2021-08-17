Черданцев призвал Карпина лишить Дзюбу капитанской повязки
Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев отреагировал на сообщения об отсутствии в составе сборной России по футболу на предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ- 2022 года нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Он высказал мнение о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен лишить 32-летнего форварда капитанской повязки. Об этом Черданцев написал в своей колонке на сайте «Матч ТВ».
«Мы много спорили с Черчесовым по Дзюбе — что, например, у него сложные отношения с болельщиками. Но Станислав Саламович остался при своем мнении. Я же считаю, что решение оставить Дзюбу капитаном было ошибочным. Убежден, что в таких вопросах, как выбор капитана сборной, нужно прислушиваться к общественному мнению. Если футбольная общественность не единодушна относительно позиции капитана, то нужно искать ему замену», — цитирует комментатора Газета.ру.
А ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточке НСН» телеведущий и комментатор Георгий Черданцев заявил, что личный конфликт нового тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с ее капитаном Артемом Дзюбой не является причиной его невызова на ближайшие игры.
В понедельник, 16 августа, был объявлен состав сборной России на сентябрьские игры против Хорватии, Кипра и Мальты. Карпин не включил в него Дзюбу, объяснив это тем, что он «не в лучшей форме».
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