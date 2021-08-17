Черданцев призвал Карпина лишить Дзюбу капитанской повязки

Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев отреагировал на сообщения об отсутствии в составе сборной России по футболу на предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ- 2022 года нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Он высказал мнение о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен лишить 32-летнего форварда капитанской повязки. Об этом Черданцев написал в своей колонке на сайте «Матч ТВ».

«Мы много спорили с Черчесовым по Дзюбе — что, например, у него сложные отношения с болельщиками. Но Станислав Саламович остался при своем мнении. Я же считаю, что решение оставить Дзюбу капитаном было ошибочным. Убежден, что в таких вопросах, как выбор капитана сборной, нужно прислушиваться к общественному мнению. Если футбольная общественность не единодушна относительно позиции капитана, то нужно искать ему замену», — цитирует комментатора Газета.ру.