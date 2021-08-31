«Валера-мотиватор!» Семин верит в Карпина-психолога перед игрой России с Хорватией
Юрий Семин заявил, что Валерий Карпин наверняка не успел наиграть в сборной России никаких новых схем, однако мог поменять психологию команды.
Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сборной России по футболу предстоит очень сложный матч с Хорватией, решающим в котором может стать мотивация нового главного тренера команды Валерия Карпина.
Отборочный матч Чемпионата Мира-2022 между сборными России и Хорватии состоится 1 сентября в «Лужниках». Он станет официальным дебютом в команде главного тренера Валерия Карпина, сменившего на этом посту Станислава Черчесова после провала нашей команды на Евро-2020.
«Матч будет очень сложный. Мне кажется, у сборной сейчас хороший эмоциональный уровень, поскольку при смене тренера всегда что-то положительное происходит. Предсказать что-то очень сложно, потому что хорваты – одна из лучших команд Европы. Будем надеяться на положительный результат и хорошую игру. Для того, чтобы наиграть какие-то новые схемы, у него (У Карпина – прим. НСН) совершенно не было времени. Основное, что можно было сделать за этот период, это психология. И, кстати, Валера – хороший мотиватор, так что я надеюсь, что у него получится», - сказал Семин.
При этом он отметил, что не важно, в атакующий или оборонительный футбол будет играть сборная России, поскольку главное – это результат.
«Я не понимаю атакующий или оборонительный футбол. Есть футбол, при котором выигрывают, а есть – при котором проигрывают. Должен быть баланс – тогда будет результат. Атакующий футбол – такого футбола не бывает. Есть только футбол, в котором есть положительный результат», - пояснил прославленный тренер.
Он также высказал мнение, что в сборной может «выстрелить» молодежь московского «Динамо», которая сейчас очень сильно играет в чемпионате России.
Матч Россия - Хорватия начнется в Москве 1 сентября в 21:45. По данным Российского футбольного союза, с учетом антиковидных мер его смогут посетить более 20 тысяч зрителей. По итогам трех туров сборные России и Хорватии имеют по 6 очков и делят лидерство в отборочной группе к ЧМ-2022.
Карпин вызвал в сборную России для подготовки к матчам с Хорватией Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября) 31 игрока, в числе которых нет бывшего капитана команды Артема Дзюбы.
Как объяснял «Радиоточке НСН» телеведущий и комментатор Георгий Черданцев, личный конфликт Карпина и Дзюбы не является причиной невызова футболиста «Зенита» на ближайшие игры.
РФС объявил о назначении Карпина новым главным тренером сборной России 23 июля.
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