«Валера-мотиватор!» Семин верит в Карпина-психолога перед игрой России с Хорватией

Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сборной России по футболу предстоит очень сложный матч с Хорватией, решающим в котором может стать мотивация нового главного тренера команды Валерия Карпина.

Отборочный матч Чемпионата Мира-2022 между сборными России и Хорватии состоится 1 сентября в «Лужниках». Он станет официальным дебютом в команде главного тренера Валерия Карпина, сменившего на этом посту Станислава Черчесова после провала нашей команды на Евро-2020.