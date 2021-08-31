Сборная РФ по футболу отказалась от постоянного капитана команды

Игроки сборной России по футболу решили выбирать капитана перед каждым матчем. Об этом объявил защитник команды и московского «Спартака» Георгий Джикия, который сам не раз надевал капитанскую повязку, сообщает пресс-служба сборной.

По словам Джикии, каждый получит шанс вывести на поле обновлённую сборную, чтобы ощущать эту ответственность.

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Завтра сборная России под руководством Валерия Карпина в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проведёт домашний матч с Хорватией на поле в Лужниках. Начало встречи в 21:45.

При предыдущем главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове постоянным капитаном был нападающий Артём Дзюба. Карпин не вызвал игрока «Зенита» на сентябрьские матчи из-за плохой физической формы.

Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев заявил НСН, что причину невызова Дзюбы не стоит искать в личном конфликте, который существовал ранее между футболистом и новым главным тренером.

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Фото: rfs.ru
ТЕГИ:Валерий КарпинСборнаяФутбол
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