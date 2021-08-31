Сборная РФ по футболу отказалась от постоянного капитана команды

Игроки сборной России по футболу решили выбирать капитана перед каждым матчем. Об этом объявил защитник команды и московского «Спартака» Георгий Джикия, который сам не раз надевал капитанскую повязку, сообщает пресс-служба сборной.

По словам Джикии, каждый получит шанс вывести на поле обновлённую сборную, чтобы ощущать эту ответственность.