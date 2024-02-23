Нежелательные организации: В России обругали CAS и МОК
В России расценили отклонение апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства как наплевательство на международные законы и спортивные принципы.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.
В заявлении суда говорится, что панель арбитров, рассматривавших данный вопрос, подтвердила оспариваемое решение.
«Исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», - заключили в CAS.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что решение CAS об отклонении апелляции ОКР по приостановке членства в МОК было ожидаемым. Однако, процедуру надо было пройти «для чистоты эксперимента», заявил он «Спорт-Экспрессу».
«CAS показал свое истинное лицо, им безразличны законы. Совершенно очевидно, что это ангажированная организация. Другого результата ждать не приходилось, но данную процедуру необходимо было пройти для чистоты эксперимента. Это нужно, чтобы во время настоящего разбора полета были разоблачены CAS, ВАДА и МОК — все международные структуры, которые нарушили возможные законы», — отметил спортсмен.
По мнению Васильева, за эти нарушения «они понесут настоящее и суровое наказание».
В ноябре прошлого года Олимпийский комитет России оспорил в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение МОК о приостановке членства в организации, сообщила пресс-служба CAS.
В сообщении говорится, что суд зарегистрировал апелляцию, в которой ОКР требует отменить решение и восстановить его «в качестве полноправного члена организации».
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в пресс-центре НСН призвал признать Международный олимпийский комитет (МОК) нежелательной организацией в России.
«Правоохранительным органам нужно проанализировать те заявления, которые делает МОК в части высказываний в отношении нашей страны. Думаю, что там будет достаточное количество материала, которое позволит включить МОК в число нежелательных (организаций – ред. НСН) на территории России», - сказал Терюшков.
Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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