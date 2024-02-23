Нежелательные организации: В России обругали CAS и МОК

По мнению Васильева, за эти нарушения «они понесут настоящее и суровое наказание».

В ноябре прошлого года Олимпийский комитет России оспорил в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение МОК о приостановке членства в организации, сообщила пресс-служба CAS.

В сообщении говорится, что суд зарегистрировал апелляцию, в которой ОКР требует отменить решение и восстановить его «в качестве полноправного члена организации».