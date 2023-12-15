ОКР не будет финансово поддерживать спортсменов с нейтральным статусом

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших "нейтрализацию"», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в 2024 году в нейтральном статусе, напоминает Ura.ru. Известно, что к турниру допустят шесть россиян и пять белорусов.

