ОКР не будет финансово поддерживать спортсменов с нейтральным статусом
Олимпийский комитет России не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые намерены выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших "нейтрализацию"», — цитирует Позднякова ТАСС.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в 2024 году в нейтральном статусе, напоминает Ura.ru. Известно, что к турниру допустят шесть россиян и пять белорусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru