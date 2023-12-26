ОКР начал выплату компенсаций атлетам, которые не примут участие в ОИ-2024

Олимпийский комитет России приступил к выплате компенсации спортсменам, которые не будут принимать участие в Олимпиаде 2024 в Париже из-за условий Международного олимпийского комитета. Об этом объявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

По его данным, на сегодня компенсацию получили 127 атлетов. Процесс перевода средств будет осуществляться в несколько этапов: как только становится точно известно, что федерация какого-либо вида спорта не поедет в столицу Франции, будет производиться выплата.