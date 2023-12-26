ОКР начал выплату компенсаций атлетам, которые не примут участие в ОИ-2024
Олимпийский комитет России приступил к выплате компенсации спортсменам, которые не будут принимать участие в Олимпиаде 2024 в Париже из-за условий Международного олимпийского комитета. Об этом объявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.
По его данным, на сегодня компенсацию получили 127 атлетов. Процесс перевода средств будет осуществляться в несколько этапов: как только становится точно известно, что федерация какого-либо вида спорта не поедет в столицу Франции, будет производиться выплата.
Спортсмены, которые претендовали на участие в Играх-2024, и заработали золотые награды на предыдущей Олимпиаде, получат по 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей – по 350 тысяч, бронзовых – по 250 тысяч рублей. Остальные атлеты – по 150 тысяч.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МОК принял решение допустить к летней Олимпиаде представителей России и Белоруссии только в качестве нейтральных и индивидуальных атлетов. Они также не должны публично поддерживать проведение спецоперации на Украине и не могут быть связаны с Минобороны РФ или другими силовыми органами.
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