Дефицит ОКР на развитие спорта составляет около полумиллиарда рублей
Дефицит средств Олимпийского комитета России (ОКР) на развитие спорта высших достижений составляет как минимум 465 миллионов рублей в год, заявил президент организации Станислав Поздняков.
По его словам, некоторые думают, что ОКР занимается только выездами на Олимпийские игр, но это не так.
Он также заявил, что Олимпийский комитет России не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые намерены выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в 2024 году в нейтральном статусе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru