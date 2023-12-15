Дефицит ОКР на развитие спорта составляет около полумиллиарда рублей

Дефицит средств Олимпийского комитета России (ОКР) на развитие спорта высших достижений составляет как минимум 465 миллионов рублей в год, заявил президент организации Станислав Поздняков.

По его словам, некоторые думают, что ОКР занимается только выездами на Олимпийские игр, но это не так.

Путин назвал действия западных чиновников в отношении спорта извращением

Он также заявил, что Олимпийский комитет России не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые намерены выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в 2024 году в нейтральном статусе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ФинансыСпортОКР

Горячие новости

Все новости

партнеры