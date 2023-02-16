Депутат Госдумы призвал включить МОК в число нежелательных организаций

Правоохранительные органы должны проверить высказывания МОК в отношении России, отметил в эфире НСН депутат Роман Терюшков.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в пресс-центре НСН призвал признать Международный олимпийский комитет (МОК) нежелательной организацией в России.

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«Правоохранительным органам нужно проанализировать те заявления, которые делает МОК в части высказываний в отношении нашей страны. Думаю, что там будет достаточное количество материала, которое позволит включить МОК в число нежелательных (организаций – ред. НСН) на территории России», - сказал Терюшков.

Ранее МОК обратился к выступающей против допуска россиян на Олимпиаду-2024 коалиции стран. В организации рекомендовали не подписывать декларацию против участия российских спортсменов в Играх в Париже, сообщает НСН.

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ФОТО: НСН
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