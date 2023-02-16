Депутат Госдумы призвал включить МОК в число нежелательных организаций

«Правоохранительным органам нужно проанализировать те заявления, которые делает МОК в части высказываний в отношении нашей страны. Думаю, что там будет достаточное количество материала, которое позволит включить МОК в число нежелательных (организаций – ред. НСН) на территории России», - сказал Терюшков.



Ранее МОК обратился к выступающей против допуска россиян на Олимпиаду-2024 коалиции стран. В организации рекомендовали не подписывать декларацию против участия российских спортсменов в Играх в Париже, сообщает НСН.

