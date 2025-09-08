Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной вместо Карпина
Экс-игрока сборной России и «Спартака» Александра Мостового следует назначить тренером национальной команды вместо Валерия Карпина. Об этом «РБ Спорт» заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
По его словам, Мостовой - уникальный «и как тренер, и как игрок», и ему нужно дать «возможность двигать наш футбол вперёд».
«А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому», - заключил Плющенко.
Ранее Мостовой выиграл первый трофей в качестве тренера - возглавляемая им команда «Союз чемпионов» стала победителем турнира по уличному футболу, сообщает RT.
