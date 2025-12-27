Ким Чен Ын: Отношения КНДР и России еще более укрепились
Отношения КНДР и России в течение 2025 года еще более укрепились, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в телеграмме для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории», - отмечается в сообщении.
Ким Чен Ын подчеркнул, что никто не может разбить отношения и сплоченность народов двух стран. Политик чувствует гордость за создание и открытие «истории вечного процветания дружбы» РФ и КНДР вместе с Путиным. Как отметил Ким Чен Ын, правительство и народ Северной Кореи будут вместе с российским лидером и братским российским народом, а за РФ всегда будут справедливость и правда, победа и слава.
Ранее Владимир Путин направил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну.
