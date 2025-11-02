«Краснодар» победил «Спартак» и возглавили таблицу РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра на домашнем стадионе завершилась со счетом 2:1.
На 10-й минуте гол забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после штрафного в исполнении Эдуарда Сперцяна, но гол отменили из-за офсайда по решению VAR. На 18-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счет, сыграв на добивании. На 59-й минуте Кордоба удвоил преимущество после затяжной атаки. На 88-й минуте колумбиец получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 90-й минуте Ливай Гарсия отыграл один гол за «Спартак».
На 20-й минуте главный тренер красно-белых Деян Станкович получил желтую карточку за споры с арбитром.
По итогам тура «Краснодар» лидирует с 32 очками. На втором месте ЦСКА (30 очков), третьим идет «Зенит» (29 очков).
В 15-м туре 9 ноября «Краснодар» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак» в тот же день встретится в Грозном с «Ахматом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru