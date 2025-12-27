Минздрав может продлить работу врачам без аккредитации

Минздрав России определит ситуации, когда физические лица могут вести медицинскую и фармацевтическую деятельность без аккредитации или специального сертификата. Проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказываю определить... случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации... и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста», - говорится в документе.

Специалисты с сертификатом смогут продолжить работу без прохождения аккредитации до конца следующего года, если они начали ее до 2021 года, а срок действия их документа истекает в 2025 году.

Минздрав подчеркнул, что меры призваны дать возможность медикам и фармацевтам продолжать деятельность, чтобы в медицинских и фармацевтических организациях не возникло проблемы с персоналом, и специалисты при этом получили время на подготовку и прохождение аккредитации. Как ожидается, приказ вступит в силу с 1 января и будет действовать до начала 2027 года.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает возможность эксперимента с передвижными аптечными пунктами для удаленных регионов.

