Главные фавориты РПЛ: Червиченко с Непомнящим ставят на «Зенит»

«Зенит» станет чемпионом в новом сезоне РПЛ, а конкуренцию ему навяжет только «Краснодар», заявили НСН Андрей Червиченко и Валерий Непомнящий.

В этом году за чемпионство в России поборются только три команды, но победит, скорее всего, «Зенит», предположил НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.

Сегодня стартует чемпионат Российской премьер-лиги по футболу. В первом матче встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Начало сезона было омрачено скандалами с договорными матчами, в которых якобы было замешано руководство клуба «Торпедо». Эксперт отметил, что этот фон никак не повлияет на футбол.

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«В этом году “Краснодар” не сможет удержать чемпионство, выиграет лигу либо “Зенит”, либо устроит сюрприз “Динамо”. Кубанская команда проиграет, но максимум в два-три очка. Что касается истории с "Торпедо", это не первый и не последний скандал, такое случалось и в Германии, и во Франции, и в Италии. Это везде присутствует, в нужный момент эти истории появляются и становятся известны публике», — отметил он.

В свою очередь футбольный тренер, автор "камерунского чуда" Валерий Непомнящий в беседе с НСН отметил, что московские клубы должны показать себя в этом сезоне, хотя они и не являются главными фаворитами.

«Московские клубы в этом сезоне являются обязательными конкурентами "Краснодара" и "Зенита" из-за своего статуса. Я говорю и про "Спартак", и про "Динамо", и про ЦСКА. “Локомотив” тоже может включиться в эту борьбу. Они должны побороться за чемпионство, но явные фавориты в этом сезоне — это “Зенит” и “Краснодар”», — подчеркнул он.

Ранее Червиченко заявил в интервью НСН, что завоевание «Краснодаром» титула чемпиона России по футболу и выход «Ростова» в финал Кубка страны не говорят о деградации московских клубов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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