Главные фавориты РПЛ: Червиченко с Непомнящим ставят на «Зенит»
«Зенит» станет чемпионом в новом сезоне РПЛ, а конкуренцию ему навяжет только «Краснодар», заявили НСН Андрей Червиченко и Валерий Непомнящий.
В этом году за чемпионство в России поборются только три команды, но победит, скорее всего, «Зенит», предположил НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.
Сегодня стартует чемпионат Российской премьер-лиги по футболу. В первом матче встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Начало сезона было омрачено скандалами с договорными матчами, в которых якобы было замешано руководство клуба «Торпедо». Эксперт отметил, что этот фон никак не повлияет на футбол.
«В этом году “Краснодар” не сможет удержать чемпионство, выиграет лигу либо “Зенит”, либо устроит сюрприз “Динамо”. Кубанская команда проиграет, но максимум в два-три очка. Что касается истории с "Торпедо", это не первый и не последний скандал, такое случалось и в Германии, и во Франции, и в Италии. Это везде присутствует, в нужный момент эти истории появляются и становятся известны публике», — отметил он.
В свою очередь футбольный тренер, автор "камерунского чуда" Валерий Непомнящий в беседе с НСН отметил, что московские клубы должны показать себя в этом сезоне, хотя они и не являются главными фаворитами.
«Московские клубы в этом сезоне являются обязательными конкурентами "Краснодара" и "Зенита" из-за своего статуса. Я говорю и про "Спартак", и про "Динамо", и про ЦСКА. “Локомотив” тоже может включиться в эту борьбу. Они должны побороться за чемпионство, но явные фавориты в этом сезоне — это “Зенит” и “Краснодар”», — подчеркнул он.
Ранее Червиченко заявил в интервью НСН, что завоевание «Краснодаром» титула чемпиона России по футболу и выход «Ростова» в финал Кубка страны не говорят о деградации московских клубов.
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