В этом году за чемпионство в России поборются только три команды, но победит, скорее всего, «Зенит», предположил НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.

Сегодня стартует чемпионат Российской премьер-лиги по футболу. В первом матче встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Начало сезона было омрачено скандалами с договорными матчами, в которых якобы было замешано руководство клуба «Торпедо». Эксперт отметил, что этот фон никак не повлияет на футбол.