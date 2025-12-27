СМИ: В 2026 году британский монарх посетит США впервые за почти 20 лет

Король Великобритании Карл III посетит США в следующем году, визит будет первым для правящего британского монарха за почти 20 лет. Об этом пишет Times со ссылкой на источник.

«Король и принц Уэльский [Уильям] совершат отдельные визиты в Америку в новом году… ведутся активные переговоры», - отмечает газета.

По ее данным, поездка короля может состояться в апреле. Этот визит станет первым для правящего монарха Британии со времен поездки королевы Елизаветы II в Соединенные Штаты в 2007 году.

Готовящиеся визиты монарших особ приурочены к 250-летию независимости США, они пройдут в рамках формализации торгового соглашения между двумя странами.

В сентябре президент США Дональд Трамп посетил Британию и встретился с Карлом III, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

